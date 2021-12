Manifestació dels taxistes per reclamar més seguretat

Elite Taxi ha convocat una manifestsació de taxistes el 29 de desembre a Barcelona. Els conductors de taxis tornaran a sortir al carrer, i volem parlar amb l'Oliver Comtel que és el president de Elite Taxi, que ens diu que “ens hem vist obligats a fer aquesta manifestació per tal d'obtenir una simple autorització per millorar el sistema de seguretat al taxi. Només volem això, que ens deixen fer-ho. No volem que ens ho paguin, no volem que es canviï cap llei, només que ens autoritzin a posar una càmera de seguretat als vehicles, i ens ho estan posant molt difícil, i no entenem perquè. Hem parlat amb diferents agents i ningú veu cap problema en posar càmeres als vehicles, sempre que es respectin, obviament, les lleis de protecció de dades, etc... Però avui l'Institut Metropolità del Taxi de Barcelona no vol aquestes càmeres, i estem esperant una explicació. Més d'un 82% dels conductors han votat a favor de la manifestació. I és que per desgràcia les agressions continuen, la última ha estat la patida per un conductor a la Rambla quan va ser víctima d'un robatori. Això es produeix, però la gent no denuncia. I vull dir que qualsevol persona que pateixi una agressió o un intent de robatori, ho ha de denunciar, és la única manera que té el sistema de saber que estan passant coses. Les zones més calentes són especialment el Raval. S'ha de reconèixer que s'està convertint en una zona realment calenta. Per això fem aquesta manifestació, que anirà des de Plaça Espanya fins a l'Insititut Metropolità del Taxi, i tant debò aquest problema trobi una solució i poguem millorar la seguretat al taxi, que és una cosa que no només beneficia als taxistes, sinó que també és una millora pels clients. Les darreres converses han estat un “no, no i no”, i no ens sembla just ni ho entenem.