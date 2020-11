Los negocios pequeños de los centros comerciales cuelgan de un hilo

Decenas de trabajadores y responsables de tiendas de la Illa Diagonal de Barcelona han exigido la reapertura "inmediata" de los centros comerciales en un acto reivindicativo que ha consistido en una concentración ante los establecimientos. Una situación que se repite en todos los negocios de los centros comerciales de Cataluña.

La acción respondía al llamamiento que los responsables de las tiendas han hecho bajo el lema 'Salvamos los comercios de los centros comerciales'.

Después de la concentración, algunos de los comerciantes han mostrado su indignación ante los medios. Jordi Casas, de la zapatería Casas, ha lamentado que se obligue a cerrar comercios cuando otros de dimensiones muy superiores sí pueden abrir, o bien que los cierres se apliquen solo en Cataluña y en Castilla y León.

Benito Garcia, de Benitosports, y Aina Rubí, presidenta de los comerciantes de la Illa Diagonal y responsable de Joyería Rubí, también han lamentado que tanto los establecimientos como los mismos centros comerciales han invertido "mucho dinero" al adecuar las instalaciones porque sean seguras, y han deseado poder abrir a partir de lunes.

Finalmente, Javier Cottet, de Cottet ópticas, ha celebrado que "la mayoría" de centros comerciales han renegociado precios de alquileres a la baja con los comerciantes.

En La Linterna Catalunya hemos hablado con la presidenta de los comerciantes de Illa Diagonal, Aina Rubí "Los centros comerciales también son empresas, también son personas. Hemos encontrado más comprensión en ellos que en el Gobierno. El Gobierno está siendo mucho más llevar que los centros comerciales". explica Aina.

"Los pequeños y medianos no tenemos pulmón para sobrevivir, ya perdimos mucho dinero durante la primera oleada y ahora seguimos perdiendo. Este mes tendremos que seguir pagando alquiler, ivas e impuestos y los ingresos son cero." nos dice Rubí. "los locales que se van cerrando porque no aguantan , se quedan vacíos. Y no nos dan una explicación." Concluye.