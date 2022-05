La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 23 maig 2022

Temes de La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Catalunya necessita multiplicar per dos o per tres la construcció anual d´habitatges, segons els promotors. Calen entre 21 mil i 30 mil nous pisos cada any i ara s´en fan uns 11 mil.

President de la Càtedra de Habitatge i Futur de la UPF i autor de l´estudi juntament amb l´Associació de Promotors de Catalunya.

Augmenten els furts en el sector de la moda. Les prendes més robades. Els probadors ; un lloc critic per controlar el robatoris.

Xavier García, CEO de STC Nedap. Autor de l´estudi.

Has de llogar cotxe a l´estiu? Les empreses de lloguer no han pogut renovar i ampliar la flota desprès de la pandèmia. S´han pujat els preus? Consells a l´hora de llogar un cotxe.

Pilar Bellot Presidenta de l´Associació Empresarial de LLoguer de Vehicles sense conductor.

Estarà sota control la mosca negra aquest estiu?. L´insecte és transmisssor de malalties greus a altres països.

Àlex Oller, Responsable del Servei de Control de Mosquits.