LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

"LA LINTERNA" ha començat avui explicant les darreres xifres de Covid a Catalunya. Ho hem fet amb el doctor Javier Santesmases, adjunt a la dirección mèdica de l'hospital Germans Tries i Pujol de Badalona.

També ens hem fet ressò d'un estudi que relaciona la mala qualitat de l'aire i la contaminació ambiental i acústica amb una més alta probabilitat de patir obesitat infantil.

Ens hem endinsat al mar Mediterrani per comprobar que aquest any s'han vist més balenes que mai. En total 222, i li hem preguntat a la Sílvia Giralt, oceanògrada del CRAM per què hi ha tantes balenes a les costes catalanes.

I per tancar el programa, hem fet una mica d'història i us hem explicat algunes curiositats sobre una data que fa por a molta gent: Dimarts 13.

