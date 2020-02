L'impacte de la cancel·lació del Mobile a les VTC

El Gremi de Restauració de Barcelona ha xifrat en fins a 12 milions d'euros les pèrdues econòmiques per la cancel·lació del Mobile World Congress, que s'havia de celebrar a Barcelona entre el 24 i el 27 de febrer. El president del Gremi, Pere Chias, ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio que aquesta és una valoració inicial però que durant aquest dijous celebraran reunions per acabar de quantificar l'impacte. Chias ha explicat que tenien "l'esperança" que el congrés se salvés, més encara davant la "solvència contrastada" de les garanties ofertes als organitzadors, també sanitàries. "No entenem per quin motiu a la resta d'Europa es fan esdeveniments semblants", ha apuntat. Les pèrdues del sector es quantifiquen en 12 milions d'euros en total, a diferència de l'any passat que es va recaptar la mateixa quantitat i aquest any deixarem de guanyar. Un par reduïda d'aquestes pèrdues, com estan avalades per uns contractes, es podrà compensar mínimament una petita part d'aquestes. Aquests diners que es podran recuperar seran per poder pagar les despeses de les empreses que havien adaptat els seus serveis per aquest esdeveniment. Una opció que es plantejava per no anul·lar el MWC era posposar uns mesos l'esdeveniment, però finalment ahir es va confirmar que s'anul·lava definitivament.

Chias ha destacat que aquest impacte econòmic negatiu es produeix en temporada baixa i que el Mobile és un esdeveniment que ajuda a l'economia de la ciutat en aquests mesos de menys activitat i ingressos.

Parlem amb Josep Mª Goñi, UNAUTO

Escolta "La Linterna Catalunya" cada dia de dilluns a divendres de 19 h a 20 h.