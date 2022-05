Les residències de gent gran reclamen més recursos i millor finançament

La patronal ACRA ha alertat de l'aparició de deficiències històriques a les residències i centres de dia, per la fi de les aportacions adicionals per Covid19. El Govern ha decidit eliminar des del passat divendres aquestes aportacions que es destinaven a contractar més personal o paliar l'augment de costos per la compra de material de protecció o higiene. Parlem del tema a la Montse Llopis, Directora General d'ACRA ( Associació Catalana de Recursos Assistencials), qui ens explica que: “Aquestes ajudes han anat molt bé aquest darrer anys i mig, ja que el sector pateix un infrafinançament històric , com a sector, i durant aquest any i mig han pogut incrementar el ràtio de professionals, és a dir més personal d'atenció directa, i això ens ha permès treballar d'una manera millor. Si ara ens treuen aquest import difícilment podrem seguir mantenint aquest personal l'atenció a les persones grans perdrà nivell. No volem tirar cap enrera tot el que hem aconseguit. L'increment de professionals als centres és important, perquè també hi ha molts professionals que estan molt cansats. Estem reclamant un fons extraordinari per part del Govern, un fons estructural, que ens permeti mantenir els mateixos nivells de qualitat que estem donant durant la Covid. És veritat que la Covid ja no existeix d'una manera tan important com fa un temps, però encara les residències tenen zones vermelles, protocols molt estrictes, i estem en un moment de trànsit. Nosaltres volem mantenir la possibilitat d'atendre a les persones de forma personalitzada. A més vivim en una societat que cada cop està més envellida, i el problema del personal és un problema molt i molt greu. Necessitem personal, necessitem infermeres... el que es necessita és plantejar l'atenció a les persones grans d'una manera diferent, abordar molt la prevenció abans que tinguin una gran dependència. Maneras de fer que la seva salut no empitjori, donar atenció a casa... si comencem a donar seguretat i confiança a les persones quan estan a casa seva, donar una tele assistència, una ajuda a domicili, un centre de dia... això endarrerirà l'ingrés a les residències, que és el que volen les perones. Hem de treballar el model a fons, perquè és evident que hi haurà cada cop més gent gran, i necessitem més treballadors, i sous més elevats per aquests treballadors.