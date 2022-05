Les burilles de cigarreta: Un dels residus més abundants i contaminants a Catalunya

Les burilles de cigarreta són actualment notícia a l'agenda política de la prevenció i gestió de residus de Catalunya. De fet és el residu anual més abundant a la brossa dispersa d'entorns naturals i urbans i pot causar gran impacte ambiental, econòmic i de salut pública. El problema és important i per això l'Agència Catalana de residus aposta per instal.lar uns dipòsits de cigarretes al carrer. Li preguntem a la Rosa García que és la directora general de Rezero, i ens explica que: “Parlem de 2700 tones de residus anuals només a Catalunya, i pensem que una burilla no pesa ni un gram. De tot el que es fuma a Catalunya, el 70% acaba tirat al terra. Recollir aquestes burilles de la via pública i de les platges és una feina complicada, és un residu que continua quedant, i sabem que una burilla al medi ambient pot trigar fins a 10 anys a descomposar-se, a més a més amb la gran contaminació que tenen aquestes burilles. Necessitem un cocktail de mesures. La ciutadania té la sensació de que la burilla, com que és paper, pensem que no és perjudicial si la llencem al terra, i justament les burilles són plàstics i compostos químics, que van a parar a les platges i d'aquí als mars i oceans. Cada burilla pot contaminar fins a mil litres d'aigüa. També hem de demanar a les empreses productores, les tabacaleres, que haurien de dissenyar aquestes burilles perquè tinguèssin el mínim de productes tòxics, i a més a més han d'assumir el 100% dels costos de les seves burilles, que actualment ho assumim la ciutadania. Cada català paga 21 euros l'any només per la neteja de les burilles. I la tercera pota serien les mesures regulatòries, que la nova llei de residus catalans incorpori mesures específiques per reduir-les, sobretot a les platges.