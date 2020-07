Google inicia les labors per a tendir un cable submarí que enllaçarà els EUA i Europa per a millorar internet

Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil. Cada dimarts ens explica, a La Linterna Catalunya, les noticies més destacades en l'àmbit tecnològic. Aquestes són les d'avui:

Google inicia les labors per a tendir un cable submarí que enllaçarà els EUA i Europa per a millorar l'accés a Internet



Google ha anunciat avui la construcció de nou cable submarí que enllaçarà Nova York, als Estats Units, amb Bilbao, Espanya, i Regne Unit. Aquesta nova infraestructura de comunicacions permetrà proporcionar una major resistència davant caigudes en les xarxes transatlàntiques ja existents. S'espera que les labors estiguin finalitzades en 2022.

El nou cable s'enllaçarà així mateix amb Equiano, que uneix Portugal amb Nigèria i Sud-àfrica.



Garmin comença a recuperar els seus serveis després de mitja setmana segrestats per un atac amb ransomware



Sense previ avís, molts dels serveis de la companyia francesa Garmin havien deixat de funcionar, des de la sincronització de dades dels rellotges dotats amb Garmin Connect i Coach a uns altres potencialment molt més seriosos com el servei de navegació aeri flyGarmin, dissenyat per als dispositius d'aviació per a la petita i mitjana empresa.

Ara comença a solucionar-se amb la recuperació d'alguns serveis bàsics en els seus rellotges quantificadors. Segons Garmin, la companyia està treballant en el seu restabliment total, sense que ara com ara se sàpiga quan la situació estarà estabilitzada.

El ransomware anomenat WastedLocker. Aquest programari maliciós, atribuït al grup cibercriminal rus Evil Corp, hauria infectat sistemes crítics de la infraestructura de Garmin, fins al punt que no sols ha deixat fora de joc alguns serveis; també va paralitzar l'activitat en dues fàbriques a Taiwan i fins i tot va tombar el servei telefònic d'atenció al client.



Samsung actualitza el seu telèfon plegable Galaxy Z Flip amb Snapdragon 865+ i 5G



El Samsung Galaxy Z Flip ha estat objecte d'una inesperada modernització de meitat de cicle. el fabricant sud-coreà ha volgut posar al dia al seu mòbil plegable més petit, actualitzant el seu chipset i mòdem per a mantenir la seva competitivitat enfront d'altres telèfons de gamma alta i preus elevats

L'actualitzat Samsung Galaxy Z Flip incorpora un chipset Snapdragon 865+ amb un mòdem 5G que hauria de proporcionar una millora de rendiment

Hi ha dos colors nous, D'altra banda, el petit telèfon de Samsung es manté sense grans canvis.

El Galaxy Z Flip 5G sortirà a la venda el 7 d'agost. Samsung Espanya ja ho té en el seu lloc web, encara que ara com ara la versió LTE és l'única que està disponible, amb un preu de 1.500 euros.



Lenovo anuncia el seu primer telèfon gaming, amb cambra emergent lateral, doble bateria, Snapdragon 865+ i 16 GB de RAM



Lenovo ha fet la seva entrada en el mercat dels telèfons mòbils *Gaming amb l'el Legion Phone Duel posseeix algunes peculiaritats destacables. Per exemple, la seva cambra frontal de tipus desplegable no se situa en el que normalment seria la part superior del telèfon, sinó en un dels seus costats.

Això és així perquè ens trobem davant un dispositiu dissenyat per a ser utilitzat en manera panoràmica. Alguna cosa semblança succeeix amb la cambra posterior, més centrada de l'habitual per a evitar tapar-la amb els dits.Legion Phone Duel.

Segons ha informat Lenovo, el Legion*Phone Duel serà comercialitzat a Europa, Orient Mitjà i Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, sense que ara com ara es conegui una data concreta per a Espanya ni s'hagi facilitat un PVP. Abans d'arribar a Europa es llançarà aquest mes a la Xina amb unes tarifes compreses entre els 3.499 i 5.999 iuans (430 i 740 euros, respectivament)