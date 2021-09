Espanya és el país amb més repetidors a l'ESO de tota l'OCDE: quadruplica la mitjana

Dels 36 països que formen l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), Espanya és qui té l'índex més alt de repetidors de curs durant l'educació secundària.Gairebé un de cada deu alumnes que cursen l'ESO acaben repetint curs, una estadística que quadruplica la mitjana dels països de l'OCDE. En la primera etapa de l'educació secundària, de primer a tercer d'ESO, un 8,7% d'alumnes no van passar de curs, segons dades del 2018-2019. La mitjana de l'OCDE va ser d'1,9% i la de la Unió Europea, de 2,2%.És una de les conclusions a què arriba l'informe Education at Glance, que també destaca que el 60% d'aquests adolescents que repeteixen curs són nois.

Dinàmica positiva, tot i que lluny de l'objectiu

En els últims sis anys, l'índex de graduació en la secundària postobligatòria ha crescut 8,5 punts percentuals, i arriba al 74,7%. Tot i aquesta millora, les dades encara són lluny d'arribar a les mitjanes de l'OCDE (80,3%) i de la Unió Europea (80,6%).La dinàmica positiva es reflecteix també en una altra estadística: per primera vegada hi ha més població adulta amb estudis superiors que amb estudis bàsics.L'any 2010 hi havia una distància de 16 punts percentuals entre aquests dos segments. En una dècada, la diferència s'ha eixugat i ara són els qui tenen estudis superiors (39,7%) els que superen en percentatge els que tenen tan sols estudis bàsics (37,1%).Per la seva banda, l'educació Infantil suposa un canvi radical de la posició d'Espanya respecte a la mitjana de l'OCDE. El 36,9% de nens d'entre zero i tres anys va a un centre educatiu. Són 12 punts percentuals més que la mitjana de l'OCDE, i 14 més que la de la UE.

Joves formats però sense feina

Segons l'informe de l'OCDE, els joves d'entre 25 i 34 anys que viuen a Espanya tenen greus dificultats a l'hora de trobar feina, però tenen més possibilitats de fer-ho si han completat estudis superiors. La diferència és de 13 punts percentuals.Pel que fa als que ocupen el segment d'edat immediatament inferior, la franja d'entre 18 i 24 anys, l'OCDE destaca que Espanya és un dels països amb el percentatge més alt de joves que ni estudien ni treballen (un 22%), 6 punts percentuals per sobre de la mitjana, que se situa en un 16,1%.