Els temporers dormen als carrers del barri històric de Lleida en plena pandèmia

Les conselleres de Salut, Alba Vergés, i Agricultura, Teresa Jordà, s’han reunit aquest migdia per videoconferència amb el món local de Lleida per coordinar l’inici de la campanya de la fruita i activar un pla d’acció específic per a la població nouvinguda en el context de l’emergència de la covid-19.

Però al barri històric de Lleida la preocupació dels veïns va en augment per la quantitat de temporers que dormen als carrers.

Govern i ajuntaments han ratificat els circuits de confinament i els espais habilitats per aïllar els temporers que ho requereixin.

El Departament de Salut ha coordinat amb els ajuntaments l’adequació dels espais per al confinament de contactes que no poden fer l’aïllament al domicili particular o a l’alberg on s’allotgen.

La conselleria ha habilitat un hotel amb 49 habitacions a Lleida i té a punt una casa de colònies amb 130 llits. Així mateix, la Paeria ha habilitat un espai al pavelló Agnès Gregori amb 81 places per a persones nouvingudes sense llar. A partir de l'1 de juny l’operatiu es traslladarà al pavelló 3 de la Fira de Lleida, amb capacitat per a 122 persones, que es podria augmentar si calgués.

D’altra banda, els ajuntament i consells comarcals de la demarcació també podran finançar accions sobre sensellarisme a través del contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que ha reforçat amb 1 milió d’euros més el seu suport als ens locals en actuacions d’aquest àmbit vinculades a la covid-19.

S'han definit circuits per a la identificació de símptomes, derivació de casos al sistema sanitari, valoració social de la disposició d’aïllament, ubicació per a l’aïllament en domicili o aïllament municipal i seguiment de vigilància epidemiològica.

Els circuits s’han explicat als diferents actors intervinents: els empresaris, les empreses de treball temporal i els treballadors. També s'ha organitzat un equip de mediadores que treballaran per garantir que aquestes persones entenen i respecten les recomanacions de salut.

A més, s’ha realitzat una acció intensiva de cerca activa de casos en persones nouvingudes per la campanya de recollida de la fruita que viuen al carrer al casc històric de Lleida ciutat, on van testar-se 42 persones, les quals en ser totes negatives se’ls va oferir l’opció d’allotjar-los al Pavelló Agnès Gregori.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es farà càrrec del servei d’assistència social i alimentària als espais destinats a l’aïllament dels treballadors temporers de la collita de la fruita que es contagiïn de covid-19, a través d’una ampliació del finançament al contracte programa amb el Consell Comarcal del Segrià i d’altres ens locals que així ho necessitin.

El Departament ha reforçat el seu suport a ajuntaments i consells comarcals amb 10,5 milions d’euros més a través del contracte programa per finançar accions sobre sensellarisme (1 milió d’euros), voluntariat (1,5 milió d’euros) i el reforç del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD social, 8 milions d’euros), sempre sobre accions vinculades a la crisi sanitària.

El SOC ha obert una borsa de treball específica per a la campanya agrària que, fins al moment, ha rebut més de 9.100 sol·licituds, una xifra que triplica la quantitat de l’any passat.