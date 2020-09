¿És compatible el reconeixement facial i la mascareta?

Una de les coses que segurament haureu notat ara que teniu el mòbil davant vostre i el teniu configurat perquè es desbloquegi amb la vostra cara amb el reconeixement facial, però amb la mascareta, la cosa no funciona exactament així. Tot això va molt més enllà, ja sabeu que hi ha molts dispositius de seguretat, sobretot a altres països però aquí també, on utilitzen aquest reconeixement facial per múltiples coses. Avui en el programa ens preguntem... on estan els límits? Com funciona això? On podem posar la línia vermella? qui resoldrà els nostres dubtes és el senyor Xavier Baró, investigador dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació de UOC.

Xavier Baró: aquesta tecnologia l'hem d'utilitzar per allò que creiem que ens sigui útil i sobretot hem de tenir en compte i personal cura aquí la donem les nostres dades i perquè les donem. Un altre tema és la seguretat, fa molts anys que s'utilitza per desbloquejar telèfons mòbils,tecnologies actuals per exemple d'aquest tipus de gamma alta funciona molt bé però és la tecnologia que fa fins fa pocs anys segons com s'utilitzava, podies desbloquejar el telèfon simplement amb una foto. Llavors tenir en compte que en els nostres telèfons tenim tota la vida, hem de tenir cura.

Som prou prudents amb això? Xavier Baró: Jo crec que no però per sort, la majoria de coses que fem servir a nivell dispositius domèstics, les dades no haurien d'anar més enllà del nostre positiu, per tant a més del que ens puguin robar o que el podem perdre no és tan crític com altres tipus d'aplicacions.

En què més podem aplicar el reconeixement facial? L'Estat o la policia podria aprofitar-se d'aquesta tecnologia? Xavier Baró: De fet a l'aeroport del prat ja s'utilitza, hi ha una entrada que ens verifica si volem entrar directament amb el passaport o el reconeixement facial.

I en qüestions comercials com es podria aplicar? Xavi Baró: on s'ha aplicat moltíssim és en els d'àlbums de fotos, per exemple a Facebook ja ens reconeix qui surt a les fotos.

La llei ens empara en aquest aspecte? Xavier Baró: Sí, de fet a Europa hi ha una llei que és bastant estricte, què és no llegir el que acceptem.

Hi ha persones que són molt semblants, aquesta tecnologia podria equivocar-se? Xavier Baró: si són bessons acostuma a fallar, però sí són dues persones que resulten ser bastant similars, hem de pensar que s'utilitzen algorismes de reconeixement facial que utilitzen mesures de punts característics de la nostra cara i clar el que a nosaltres ens costa de diferenciar, ells ho fan bastant bé.

Aconsellaries només el reconeixement facial per desbloquejar per exemple els mòbils? Xavier Baró: depèn del mòbil, la gent hauria de buscar bastant bé a internet i buscar comparatives dels diferents sistemes de reconeixement parcial dels dispositius i et donen una idea.