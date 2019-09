"JO SÓC FUTUR", la campanya solidària de la Policia Municipal de Terrassa

Per tercer any consecutiu, la Policia Municipal de Terrassa impulsa una nova campanya amb la intenció de recaptar fons per lluitar contra el càncer infantil. Arrencarà sota el lema 'Jo sóc futur' amb la presentació del calendari solidari, aquest dissabte 14 de setembre. Parlem amb la Susana Zaguirre, que és una de les agents responsables d'aquesta campanya que pretén donar ànims i esperances als nens i nenes malalts de càncer que somien a tenir un futur i se'ls presenten professionals de diferents sectors perquè els expliquin què es trobaran al món laboral.