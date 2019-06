'Rambling': el projecte per redescobrir la Rambla

Tiempo de lectura: 1



Pau Yáñez, CEO de PlayVisit sobre el Rambling. El Rambling és un projecte col·laboratiu amb l'impuls de l'Associació d'Amic de La Rambla, i PlayVisit per redescobrir Las Ramblas, i han decidit crear una guia gimcana digital amb tres rutes, cada una de les rutes diferents: des de la visita 'La Rambla Familiar', pensada per a grans i petits que comparteixin visió i juguin; 'La Rambla Nostàlgica, dissenyada per aquells que volen recordar l'essència històrica de La Rambla amb fotos en blanc i negra; i l'última 'La Rambla Canalla', que és considerada a ruta per viure el costat més desenfrenat, trencador i rebel de La Rambla.