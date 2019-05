'La nit dels museus' se celebrarà el dissabte 18 de maig

Tiempo de lectura: 1



La Laura Costa, Cap de la unitat de la xarxa de museus locals de la diputació de Barcelona, que ens parlarà sobre 'La nit dels museus', que se celebrarà aquest dissabte vinent. En aquest dia, que se celebra des de 1977 arreu del món, s'organitzen una sèrie d'activitats al voltant del lema que proposa cada any el Consell internacional de Museus, aquest any el lema proposat ha sigut 'el futur de les tradicions', amb la finalitat de reconèixer el paper dels museus com a distribuïdors culturals actualment.