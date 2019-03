L'ajuntament de Barcelona demana al TSJC un nou protocol d'avís per desnonaments.

Tiempo de lectura: 1



Les xifres del 2018 indiquen que el 80% de les notificacions per desnonaments rebudes es trobaven en la fase final o en el dia del desnonament, un fet que dificulta les actuacions preventives .

Les actuacions preventives permeten aturar els desnonaments, representen un estalvi econòmic molt significatiu, fins a 4 vegades el seu cost, per a l'Administració i també es converteixen en una via molt menys angoixant per a les famílies, més efectiva per als serveis municipals que actuen i menys lesiva per als propietaris, ja que l'Ajuntament pot activar des del primer moment ajudes per impedir l'impagament de l'habitatge o per facilitar el lliurament del pis.

Per això l'Ajuntament ha proposat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un nou protocol que permeti l'actuació dels serveis socials des de l'inici dels processos judicials per desnonament per tal de poder acompanyar millor a les persones que ho necessiten.

Laia Ortiz, directora de l'àrea dels serveis socials i 2ª tinenta d'alcalde, admet que les primeras reunions amb el TSJC no van ser fluides però que esperan un enteniment el més aviat possible.

De fet, l'ajuntament de Barcelona és un dels pocs ajuntaments que disposen d'un protocol d'actuació dels serveis socials devant els desnonaments però, per culpa dels actuals temps de notificacions, no poden ser efectius i perden sentit. El TSJC tindrà la paraula.

"El sentit comú ens diu que s'hauria de canvia aviat el temps d'avís en benefici de tots, families, propietaris i administració" diu la Laia Ortiz.

L'Ajuntament de Barcelona ha aprofitat també per posar sobre la taula la necessitat d'establir un protocol específic i nou per actuar davant les ocupacions d'edificis que l'Ajuntament qualifica perjudicials per a la societat. Es tracta de pisos en els quals es desenvolupen activitats il·lícites.