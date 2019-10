Estrenes de cinema de la setmana

Com cada divendres, el nostre crític de cinema de capçalera Víctor Esquirol ens parlarà de tres estrenes de la setmana. Aquesta setmana parla de:

- Bliss: Una jove pintora de Los Angeles ha d'entregar una obra d'art, la qual ha de ser la seva obra mestre, però no se n'acaba d'ensortir. Rep molta pressió per part del galerista i el que ella decideix fer és recórrer a les drogues més dures que la ciutat li ofereix per recuperar la inspiració.



- Swallow: Una dona de casa, aparentment perfecte, li acaben de donar la notícia que està embarassada. Com que no sap que fer amb la seva vida, recorre a un llibre d'autoajuda on l'anima a fer alguna cosa imprevisible i decideix tragar-se una canica.

- Adoration: Un jove coneix a una noia que està internada en un centre psiquiatric, ja que pateix forts atacs de pànic que li impedeixen portar una vida normal. S'enamoren i decideixen ajuntar el seu destí.