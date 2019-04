La diputació de Barcelona impulsa polítiques públiques per contrarestar el despoblament en els municipis petit

Tiempo de lectura: 1



El Cap de l'Oficina d'habitatge de la DIBA, en David Monjil, ens informa sobre quin tipus de polítiques locals vol implementar per evitar el despoblament en municipis de menys de 5.000 habitants. Per facilitar atreure a nova població o evitar-ne que se'n vagi, un grup de regidors i personals tècnics han visitat una sèrie de municipis i tots estan d'acord en el fet que molts d'aquests pobles estan formats per una població majoritàriament envellida, on costa atreure gent de fora i a més a més, la dificultat dels joves a accedir a un habitatge.