Vols evitar estafes quan compres entrades per espectacles a internet?

Cada dia més persones compren entrades per tota mena d'espectacles i actes massius a travès d'internet.Per evitar estafes o errors l'Agència Catalana del Consum (ACC) ha elaborat una serie de consells .Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Beth Abad,directora de l'Agència , ha destacat que “ Els problemes més habituals dels usuaris són que no saben quan estan comprant en un web de revenda d'entrades, que no s'informa clarament de la identitat del venedor o que el preu real de l'entrada és esganyosa”.

Des de l'ACC han fer un decàlec per qué cal saber abans de comprar entrades per internet.Per exemple, fer servir webs oficials de venda d'entrades;desconfiar quan veus el missatge “Tot venut” o llegeix bé la lletra petita de la compra o vendra d'entrades.

