Vaga d'educació de 5 dies al Març contra el nou calendari escolar

Els sindicats educatius de Catalunya han anunciat una vaga de cinc dies al mes de març a les escoles i instituts si el Departament d’Educació no retira l’avançament del calendari escolar al 5 de setembre. Les dates concretes encara estan per definir, tal com ha explicat la portaveu d’USTEC-STES, Iolanda Segura després de la reunió mantinguda amb el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Et detallem tot el que se sap sobre la vaga d’educació de 5 dies contra el nou calendari escolar 2022-23..

Per què s’ha convocat la vaga d’educació?

Els sindicats acusen Cambray de no voler negociar els canvis amb la comunitat educativa i “demanen iniciar negociacions sense condicionants”. Afirmen que les seves reivindicacions van més enllà del calendari nou i diuen que això només ha estat “la gota que ha fet vessar el got”. També estan en contra dels nous currículums i rebutgen la sentència de l’obligatorietat del 25 % de classes en castellà.

Els sindicats educatius de Catalunya han anunciat una vaga de cinc dies al mes de març a les escoles i instituts si el Departament d’Educació no retira l’avançament del calendari escolar al 5 de setembre. Les dates concretes encara estan per definir, tal com ha explicat la portaveu d’USTEC-STES, Iolanda Segura després de la reunió mantinguda amb el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Et detallem tot el que se sap sobre la vaga d’educació de 5 dies contra el nou calendari escolar 2022-23.

Les dates de la vaga d’educació de 5 dies

De moment es desconeix quines seran les dates de la vaga d’educació pel nou calendari escolar 2022-23. El que sí que se sap és que l’aturada s’allargarà 5 dies del mes de març. A més, els sindicats no descarten que les protestes s’allarguin fins al setembre. Segons ha explicat la portaveu d’USTEC-STES, Iolanda Segura, si les negociacions no avancen podrien no començar el curs el dia 5 de setembre.

Aquesta no serà l’única protesta del sector educatiu durant el mes de març. També han convocat una altra vaga el 23 de març. En aquest cas, és contra la sentència del 25 % en castellà i ha estat convocada per la COS, la Intersindical-CSC i el SEPC, que criden a mobilitzar-se “en defensa d’una educació pública i íntegrament en català”. De moment, però, el sindicat USTEC-STEs no dona suport a l’aturada.