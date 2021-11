Una DANA afecta Catalunya amb episodis de forts aiguats

Les fortes tempestes han deixat acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat en molts municipis de les comarques de l'Ebre. Santa Bàrbara, al Montsià, ha estat un dels municipis més afectats.

L'ensurt ha estat gran de matinada a quan el barranc ha començat a travessar el poble amb més d'un metre d'aigua. S'han inundat magatzems i baixos de cases i establiments i l'aigua s'ha endut i ha malmès alguns vehicles. També s'han desbordat barrancs i s'han patit inundacions a altres poblacions, com Tortosa, on encara està tallada la C-12. El telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 150 trucades, més d'un centenar al Baix Ebre i al Montsià, i els Bombers han atès una quarantena d'avisos.

Cap als volts de les cinc i les sis del matí els veïns del centre de Santa Bàrbara s'han trobat els carrers inundats perquè s'ha desbordat el barranc que baixa del Mas de Barberans i creua el municipi. Alguns veïns intentaven obrir els desguassos que de seguida han col·lapsat pel fang, l'arena i les branques que arrossegava l'aigua.

Segons han explicat els veïns, no ha estat fins a les 9 o les 10 del matí, que s'han fet els primers avisos al poble perquè es retiressin els vehicles estacionats en aquestes zones del municipi, però quan han pogut apropar-s'hi els cotxes ja havien estat arrossegats o inundats i envoltats de vegetació.

Les pluges de les últimes hores han deixat acumulacions molt importants a les Terres de l'Ebre. L'exemple és el registre de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, que ha registrat 196 litres per metre quadrat, el tercer registre en 24 hores dels 120 anys de l'entitat. També a Tortosa han crescut els barrancs del Rastre i Remolins, per on encara està restringit el pas, i s'han inundat carrers, com la plaça de la Unió. Igualment segueix tallada la C-12 al seu pas per la capital ebrenca.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat d'aquest episodi amb Sergi Corral de l'associació catalana d'observadors meteorològics (àudio).