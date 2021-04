UdG desenvolupa un mètode més ràpid i econòmic per detectar Covid

Detectar la covid-19, combatre la seva simptomatologia, bloquejar els virus i les seves variants, s'ha convertit en tota una carrera que porta de cap als investigadors, metges, sistema sanitari i polítics durant més d'un any. L'universitat de Girona ha desenvolupat un nou mètode ràpid i econòmic per detectar la infecció per coronavirus. És una eina que presenta una sensibilitat superior al 90% i permetria analitzar unes 380 mostres alhora cada mitja hora. Parlarem amb l'investigador Pere Boadas Vaello, investigador del grup de recerca NEOMA .

-Com funciona aquest test?

<< El que hem desenvolupat és una metodologia que està pensada per ser en primera instància utilitzada en un laboratori clinic. La presa de la mostra és a través d'un bastonet i s'agafa de la faringe, a partir d'aquí tot el procés analític és diferent. En lloc d'utilitzar tècniques només genètiques, el que fem és utilitzar una metodologia que combina la química analítica, la estadística i la inteligencia artificial. El que fem servir És una tècnica on utilitzem una màquina , que a través de la injecció d'un làser a la mostra queden totes les molècules carregades elèctricament i volen per dintre d'aquesta màquina, al final hi ha un detector que va transformant aquestes molècules en un registre, llavors combinant això amb la inteligencia artificial hem descobert que podem diferenciar amb aquest dibuixos, si són mostres negatives o positives.>>



-La metodologia és molt més econòmica de les que hi han ara mateix?

<< Sí al cost total d'analisis estimem que seria molt més econòmic per què el temps que es necessita és més baix, el fet de necessitar material de caràcter genètic redueix molt el cost de l'anàlisis.>>

-Estem parlant d'una sensibilitat superior al 90% que la converteix pràcticament infalible.

<< El que hem fet és desenvolupar-la a partir de mostres que han estat prèviament analitzades.>>

-Aquestes proves servirien per les variants del virus que hi han ara i les que estan per venir?

<< Com a científic, no puc dir un sí rotund, perquè nosaltres no ho hem estudiat com a tal, però pensem que si podria funcionar ja que ens basem estrictament en el núvol de molècules químiques que poden estar associades a la infecció.>>