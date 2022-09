Té sentit prohibir fumar a les terrasses?

El Departament de Salut està preparant una llei que declararà espais lliures del fum del tabac, i per tant no s'hi podrà fumar, espais públics com les entrades d'escoles, les parades d'autobús o les terrasses d'establiments.

S'està acabant de redactar la norma, que el Govern podria presentar "en les properes setmanes" i que després haurà de seguir el tràmit parlamentari. D'altra banda, a partir de gener s'oferirà gratuïtament el tractament substitutiu de la nicotina a les persones amb rendes més baixes de 18.000 euros. Salut calcula que se'n podrien beneficiar unes 600.000 persones que fumen i que es troben en aquest llindar.

Argimon ha reconegut que la reducció de persones fumadores es va aturar el 2017 i des de llavors es manté estable la xifra d'aproximadament un 24% de fumadors. Ha afegit que sempre que s'ha impulsat alguna normativa que declara espais lliures de fum més gent ha deixat de fumar, i per aquest motiu la conselleria treballa en una de nova.

El conseller ha explicat que aquesta és una llei que pot tirar endavant Catalunya i que ho farà. Ha reconegut que hi ha d'haver un "període de transició" perquè es pugui acceptar aquesta nova realitat, però ha recordat que abans es fumava en llocs com restaurants i ara seria segurament impensable.

D'altra banda, ha detallat que els tractaments per deixar de fumar basats en substituts de la nicotina costen uns 300 euros. Amb la seva gratuïtat es volen eliminar les traves econòmiques a les persones amb menys recursos.





"La gent no deixarà d'anar als bars"

La proposta de Salut s'ha rebut amb "sorpresa" des del sector de la restauració, que ha qüestionat que el departament no els hagi consultat abans de fer l’anunci. En aquest sentit, ha mostrat el seu desacord envers la prohibició, lamentant que la mesura arriba després d’uns anys molt complicats a causa de la pandèmia.

Posteriorment, en una entrevista a Rac1, el conseller ha recordat que l’any 2010 “semblava que la gent no entraria a bars i restaurants si no es podia fumar a l’interior, i la gent hi continua anant”. “Dubto que la gent deixi d'anar a fer un cafè amb les amigues perquè no es pugui fumar”, ha reblat.

En aquest sentit, ha recordat que es tracta d’una mesura de salut, ja que les persones exposades al fum son fumadores passives. A més, ha insistit que ja s’està aplicant en altres punts de l’Estat com és el cas del País Valencià o les Illes Balears. “La gent que tingui necessitat de fumar s'aixecarà i anirà uns dies més enllà. Els primers dies costarà una mica, però anirem veient que la gent és cívica i té sentit comú”, ha dit.

Pel que fa al recorregut en quant a temps, Argimon, en aquesta mateixa entrevista ha assenyalat que n’espera poder parlar amb el Govern com més aviat millor. “Després tot això seguirà el seu tràmit parlamentari, allà escoltarem totes les veus i els grups podran presentar-hi esmenes. L'estiu de l'any que ve espero que ja estigui aprovat”, ha concretat.

En una compareixença al migdia, en el marc de la presentació d’un nou programa d'atenció a la salut mental dels joves migrats sols, Argimon ha detallat que la proposta es portarà a Govern “en unes setmanes”. Allà mateix ha concretat que no tindrà una voluntat “sancionadora” per als locals, i que l’objectiu principal és impulsar “un canvi cultural”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Preguntat per la normativa espanyola en aquest mateix àmbit, de moment, aturada, creu que no aportarà gaires canvis, sinó el contrari, possiblement “encara vagi més enllà”, ja que l’Estat disposa de més competències.





25% de fumadors

Des del Departament de Salut indiquen que el tabaquisme continua sent el principal problema de salut pública que és possible prevenir a Catalunya. Segons les estadístiques que baralla el Departament, 1 de cada 4 persones adultes fuma.

Entre els anys 1990 i 2017, la prevalença del tabaquisme va passar del 33,7 al 24% de la població adulta. Des del 2017 ha baixat fins al 22,6%. "Aquest estancament ens demana que fem noves accions. Que siguem valents en accions per promoure els entorns lliures de fum i ajudar a deixar de fumar", afirmen fonts del Departament.

El tabaquisme causa anualment la mort prematura de gairebé 10.000 persones a Catalunya. Entre els homes hi ha un 26,6% de fumadors davant d'un 18,8% entre les dones. El grup de població entre 15 i 44 anys és el que té una prevalença de tabaquisme més elevada, d'un 26,6%. Entre les persones de classe social més baixa fuma un 24,2% davant el 21,1% de les de classe mitjana i el 20,6% de les de classe alta.





A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el president de la federació d'hostaleria de les comarques de Girona, Antoni Escudero (àudio).