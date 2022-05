Què hem de saber de la verola del mico?

Ha arribat al nostre país la verola del mico, ha posat en alerta a totes les comunitats autònomes per la possible detecció de casos, de moment el 23 confirmats estan concentrats a la Comunitat de Madrid. Tots els pacients han progressat bé i cap ha requerit hospitalització. Estan aïllats a casa, tot i que se'ls fa un seguiment per si han de ser ingressats a l'hospital. Els 23 casos s'estan estudiant en col·laboració amb el Centre Nacional de Microbiologia, que disposa de la tecnologia necessària per confirmar o descartar el diagnòstic.

Per saber què és i fins a quin punt ens hem d'alarmar, parlarem amb el vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia, Dr. Ferran Moraga-Llop.

- Ens hem de preocupar?

Crec que és un problema molt puntual, però són les autoritats de la sanitat pública les que s'han d'esforçar una mica per treure l'epidemiologia. Es tracta d'una malaltia infecciosa produïda per un virus en els animals i pot contagiar a l'home d'una forma més freqüent. Aquest virus és conegut respecte al seu grup, fa anys va tenir un representant històric, el virus de la verola, l'única malaltia que va ser erradica al món a través de la vacunació i va ser produïda per un virus a la pell. Podríem dir que aquesta malaltia podria ser una caricatura de la verola en un grau molt lleu, però és important conèixer la malaltia perquè des del punt de vista epidemiològic hem de treure les seves característiques.

- És molt contagiós?

No ho és ni molt menys com la verola o el SARS-CoV que tenim ara. És un contagi que exigeix un contacte íntim, és a dir, respiratori de proximitat, també es pot transmetre a través de les secrecions (el líquid de les ferides) i a través de contacte sexual malgrat que no és una malaltia de transmissió sexual. És una malaltia que és endèmica a certes zones de l'Àfrica (és molt freqüent a Nigèria)