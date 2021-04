Prop de 15 mil perruqueries tancades per la pandèmia

La pandèmia i la seva aturada econòmica ha afectat a tots els sectors, un d'ells és el de les perruqueries, tenim al programa a la Margarita Dasplans representant del gremi de perruqueries de Catalunya.

-Les xifres de perruqueries tancades és molt elevada.

<< Nosaltres hem fet una enquesta per saber quantes entitats hi havia dintre del sector, encara estem esperant els resultats, tot a punta a que a afectat més a les grans ciutats que als pobles o ciutats més petites.>>

-El sector com està gestionant aquesta situació?

<<De moment tenim la gran sort de poder seguir treballant, no ens han fet tancar perquè és considera servei essencial però evidentment la facturació ha baixat un 30 per cent perquè no hi ha esdeveniments, ni casaments, ni celebracions, llavors la gent no acudeix tant al saló de bellesa.>>

-Teniu un pla de recuperació econòmica quan aquesta situació acabi?

<< Creiem que quan es recativin les festes i estiguem vacunats, és notarà un canvi.

El que hem fet els perruquers és posar-nos al dia amb altres alternatives com tenir productes que no trobin al mercat i que vinguin a la nostre perruqueria a fer-s'ho.>>

-En el vostre sector us podeu promocionar a través d'Internet però la gent té que anar físicament.

<<Correcte, oferim molta seguretat en el saló amb un aforament limitat, l'higiene i la seguretat és màxima. També tenen una atenció més personalitzada i a través de cita prèvia.>>