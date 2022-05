Primer dia d'aturada parcial a l'educació

Els sindicats d'educació USTEC-STEs, CCOO, Intersindical-CSC, UGT, USOC, Professors de Secundària i CGT han organitzat, de manera unitària, noves jornades de protesta amb motiu de la manca d'acord amb el departament. Avui de 8:00 a 10:00 del matí s'ha realitzat la primera aturada parcial en educació. Parlarem de les noves convocatòries de vaga en educació amb la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura.



- Com ha estat aquesta primera jornada parcial?



Ara tot just estem recollint informació, a primera hora del matí s'han produït talls a carreteres a Barcelona, a la gran via o a la ronda litoral. A Manresa i Mataró també han tallat la carretera.



- El pròxim dia 25 la vaga serà total?



Sí, hem fet dos dies de vaga parcial amb la intenció de fer accions de protesta per visibilitzar el nostre malestar. Sabem que els talls de carretera són molestos, però és l'única manera que tenim de dir que continuem en lluita. Les pròximes convocatòries seran de jornades senceres i farem les manifestacions centrades a Barcelona, a la qual demanarem màxima participació.



- El pròxim dia 2 de juny hi haurà una altra aturada parcial i el dia 9 de juny durarà tot el dia?



Correcte, hem triat aquest format perquè entenem que veníem d'una vaga de cinc dies que això econòmicament suposa una gran despesa i ara volem reprendre una nova tongada de mobilitzacions amb aquest format perquè després no sabrem com podrem continuar i val més reservar les forces perquè segurament haurem de tornar a pressionar fort i si no és aquest curs, per al proper.