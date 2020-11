¿Por qué es tan importante este año la vacuna de la gripe?

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) quiere recordar que la vacuna contra la gripe es este año más importante que nunca. No solo puede prevenir la gripe, una infección respiratoria común en la temporada de invierno que puede provocar graves complicaciones, sino también evitar la coinfección con gripe y COVID-19. Hoy en Herrera a Cope Cataluya i Andorra hemos hablado del tema con el doctor David de la Rosa, neumólogo y coordinador del Area de Infecciones respiratorias de Separ. Desde Separ han dejado claro que : “La coexistencia de ambas infecciones podría ser muy grave, especialmente en los grupos de riesgo para una u otra enfermedad. La campaña antigripal ya se ha iniciado y SEPAR recomienda la vacuna contra la gripe a todas aquellas personas que pertenecen a algunos de los grupos de riesgo en los que está aconsejada, como enfermos crónicos respiratorios, con patologías cardiovasculares u otras, mujeres embarazadas y mayores con más de 65 años”. Separ insiste en que: “Este año es de máxima importancia que las personas que pertenecen a los grupos de riesgo habituales para la gripe, como enfermos crónicos, embarazadas y ancianos de más de 65 años se pongan la vacuna antigripal. Con ello no solo estarán previniendo una enfermedad que cada año causa complicaciones, neumonías y la muerte a muchas personas, sino que también estarán reduciendo las probabilidades de padecer una coinfección de gripe y COVID-19, que podría ser muy grave y potencialmente mortal”. El doctor de la Rosa ha destacado que : “A falta de tratamientos eficaces y de una vacuna frente a la COVID-19, debemos emplear las armas que ya tenemos, entre ellas la vacuna de la gripe, para asegurarnos de que nuestros pacientes, en caso de contraer la COVID-19 lo hagan vacunados contra la gripe. El especialista h arecordado que: “Los pacientes deben acordarse de revacunarse cada año, y este año más que nunca, porque las cepas circulantes han cambiado y pequeñas mutaciones antigénicas pueden implicar que los anticuerpos que desarrollen frente a esta vacuna no tengan tanta eficacia”. El neumólogo ha añadido que: “ La vacuna antigripal se prepara cada año en función de las cepas circulantes del virus de la gripe que se observan del invierno anterior y durante el invierno del hemisferio sur”. Este años, según el docotr de la Rosa, “ la composición de la vacuna antigripal recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la temporada 2020-2021 en el hemisferio norte incluye cambios calificados de “mayores” respecto a la temporada anterior, como son la sustitución de tres de las cuatro cepas y una composición diferenciada, según el modo de producción.”