Per què tants entrebancs amb la vacunació?

Nou cop al pla de vacunació i als objectius de la Unió Europea. La farmacèutica Janssen ha informat aquest dimarts que paralitza el llançament de la seva vacuna contra el coronavirus a Europa després de l'última recomanació realitzada als EUA pels organismes competents. La causa és que s'han registrat un total de sis casos d'un tipus de coàgul sanguini "estrany i greu". Parlarem amb el Dr. Carlos Rodrigo, membre del consell assessor de vacunació de Catalunya.

-Fins a quin punt hi ha uns interessos polítics i econòmics amb les vacunes?

L'agència europea del medicament, en cap moment ha dit que no s'utilitzessin, els beneficis són molt superiors que els riscos. Encara no sabem amb seguretat que produeixen i que no, només hi ha indicis de relació.

-En aquest moment la gent té por de vacunar-se, considera dolenta l'estratègia de comunicació?

Sí, no entenc a la presidenta de la Comissió Europea l'Úrsula Von der Leyen, no es pot dir el que s'està dient, les institucions comunitàries porten la contrària a la seva agència reguladora què és l'agència europea del medicament.

-La manera de vacunar pot influir aquests casos de trombosis?

S'està donant massa importància als efectes adversos de les vacunes, la transparència és molt bona, però sempre que tingui sentit i sigui científicament plausible. S'ha fet una extrapolació, hi havia un antecedent de trombosis similars a les que s'estan produint amb les vacunes d'AstraZeneca i Janssen que porten meparina i que rep molta gent. Ara per ara només sabem que hi ha una incidència molt baixa de trombosis en relació amb les vacunes de covid, en el cas de Janssen i astrazeneca és una mica diferent perquè té una disminució de plaquetes i és una circumstància molt diferent i que es relaciona amb l'administració per vena, sí això té alguna cosa a veure o no, probablement la resposta sigui que no, però encara no ho sabem del tot.