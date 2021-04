L'hospital Germans Trias estrena app pels pacients i acompanyants durant l'estada a l'hospital

Les aplicacions ens fan la vida més fàcil i avui parlarem de la nova app què faran a l'hospital Germans Trias. Aquesta nova eina millorarà l'experiència de pacients i acompanyants durant la seva estada al centre. Per assabentar-nos de més tenim el programa al Xavi Rojas responsable de sistemes de l'Hospital germans Trias.

-Aquesta aplicació té com a objectiu millorar la vida de les persones a l'hospital?

Aquesta és la idea, és una aposta de l'Hospital germans Trias digitalitzant els canals de comunicació entre professionals i pacients.

-Com funcionarà aquesta aplicació?

Aquesta aplicació està disponible tant a sistemes Android com iOS. Només has de buscar en el market del mòbil "Germans Trias" i descarregar-t'ho.

-Una vegada descarregada, com s'utilitza?

Aquesta aplicació no és nova, es tracta d'una actualització d'una que ja existia. La que teníem fins ara era molt útil i en el seu moment va ser un gran avanç. En aquests moments de pandèmia ens serveix molt per què porta el seguiment del pacient quirúrgic, serveix perquè els acompanyants i familiars del pacient quirúrgic puguin seguir l'evolució de la intervenció des de qualsevol lloc.

El que hem afegit és la possibilitat que l'usuari pugui admetre o confirmar la visita directament des del seu mòbil una vegada arriba a l'hospital. Ni idea és que no hi hagi molta gent acumulada a les entrades dels hospitals, per tant, quan l'usuari arriba a l'hospital, obre l'aplicació, va a l'opció "he arribat" i allà pot escanejar el codi de barres de la targeta sanitària. Una vegada s'admeten totes les visites que tens per aquell dia, automàticament s'admeten sense haver d'anar a cap taulell.

-També ajuda a moure't per l'hospital?

Si, l'aplicació és senzilla i bastant amena, s'assembla a Google maps, però amb el mapa de l'hospital i en tot moment et diuen et trobes i el que has de fer per arribar al punt que vols.