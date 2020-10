HERRRA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 28-10-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIMECRES 28 D'OCTUBRE DE 2020

12.30H ÚLTIMA HORA COVID. VICEPRESIDENT DEL COL.LEGI DE METGES DE CATALUNYA.Jaume Sellarés.

12.45h EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTS,DAVID SALDONI, DIU QUE "NO HI HA MÉS TRENS NI METROS" I RECLAMA REDUIR LA DEMANADA.I RECONEIX QUE "HI HAN IMATGES QUE FAN MOLT A TOTS" TRANSPORT I MOVILITAT.SONIA 93.495.82.34

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

13.10H INMA SOLER SOTDIRECTORA DE PROTECCIO CIVIL.NOVES MESURES I SANCIONS.

13.30H ELS TRANSPORTISTES DEMANEN ESTAR EXEMPTS DEL CERTIFICAT DE MOVBILITAT.NDURANT L'ESTAT D'ALARMA.GREMI DE TRASNSPORT I LOGÍSTICA. ANTONIO MARTÍNEZ,PRESIDENT. 676.48.23.69

13.45H ISAAC I L'INCIDENT A GIRONA

13.50H MARTA GONZÁLEZ

