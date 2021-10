Avui hem tractat els següents temes:

L'hospital d'Olot engega el projecte Close 2U, un programa d'acompanyament a les dones amb càncer de mama que utilitza la intel·ligència artificial per donar-los suport i informació durant les sessions de quimioteràpia. Aquesta setmana s'ha començat a provar amb les primeres pacients.

El projecte consisteix en tenir deu dispositius intel·ligents de veu d'Amazon que detecten les inquietuds i necessitats de les persones que estan fent les sessions de quimioteràpia. Cada dispositiu té en compte diferents variables de les pacients per adaptar l'acompanyament que ofereix. D'aquesta manera, els dispositius tenen en compte l'edat, el moment del tractament, l'estat físic i anímic, el descans o els canvis físics i alimentaris.

L'avanç en el tractament i prevenció del càncer de mama avança dia a dia en més camps, a Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la cap del Grup de Càncer de Mama del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i cap de la Unitat de Càncer de Mama de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, doctora Cristina Saura (àudio).

La 35a edició del Saló Internacional del Caravaning ha obert portes aquest dissabte al recinte de Fira Gran Via amb una excel·lent resposta de públic i una "febre" per les furgonetes camper. "Estem gratament sorpresos per l'elevat número de visitants. Hem superat expectatives i, fins i tot, xifres de jornades inaugurals d'edicions anteriors", ha assenyalat la presidenta del Gremi d'Empresaris del Caravàning de Catalunya (Gremcar), Susana Colom a Herrera a COPE Catalunya i Andorra (àudio).

Colom ha assenyalat que es veu molt "públic nou" que ha descobert el món de l'autocaravana, la caravana o el camper arran de la pandèmia de covid-19. De fet, el sector del caravàning ha tancat la temporada 2021 –de setembre a agost- amb un increment de vendes del 27%, tot i el coronavirus.

"Ha estat tot un any d'èxit de vendes, però hagués estat molt millor si no ens hagués afectat també tota la problemàtica del món del motor amb la manca de components i xassissos", ha reconegut la presidenta de Gremcar. "Hi ha molta demanda de caravanes, però les comandes arriben en comptagotes i amb terminis d'entrega molt llargs", ha apuntat Colom, que considera que sense aquest hàndicap l'increment de vendes al sector del caravàning podria haver arribat al 35% el 2021. "No ha pogut ser per la limitació d'unitats que ens han fet arribar els fabricants de caravanes, ja que no hi havia més xassissos disponibles. Esperem que la situació es regularitzi a partir del gener-febrer del 2022", ha aventurat la presidenta de Gremcar.