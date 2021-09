Avui hem tractat els següents temes:

Ahir a la tarda al govern espanyol va anunciar per sorpresa la suspensió de l'ampliació de l'Aeroport del prat, una decisió amb el suport de la Generalitat. Parlarem de la situació amb la membre de Zero port, Elena Idoate.

-Rebeu amb certa de satisfacció aquesta retirada de l'ampliació de l'aeroport?

Celebrem que s'hagi retirat i que no es dugui a terme aquest projecte, però no estem satisfets del tot, no veiem clar que el projecte sigui retirat, entenem que queda en suspens i que es reprendrà en algun moment.

-Com es pot compensar la pèrdua d'un espai natural com és la Ricarda?

No es compensa, crec que la normativa permet unes afectacions mínimes sobre espais protegits. Tota la pràctica mai funciona, però en aquest cas la invasió de l'espai de 47 hectàrees, és impossible de plantejar, fins i tot a la Ricarda que és una desembocadura d'un riu, per tant, és únic i no es pot reproduir enlloc. Tot això de les compensacions són artificis que mai funcionen.

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) recollirà aquest divendres 10 de setembre el Premi Starlight 2020 en la categoria d'Educació i Difusió de l'Astronomia, atorgat per la Fundació Starlight.

Serà durant la primera edició de la Conferència Internacional d'Astroturisme. El premi suposa un reconeixement a la tasca de divulgació de l'astronomia i el cel fosc i a les condicions d'observació excepcionals amb les quals compta l'Astronòmic.

De fet, la serra del Montsec ja ha estat reconeguda en diverses ocasions com a un espai amb unes condicions d'observació astronòmica excepcionals, tant pels seus condicionants meteorològics com per la baixa afectació de la contaminació lumínica.

Aquest reconeixement se suma a la categoria d'ambaixadors Platí de Cel Fosc de la Unió Astronòmica Internacional que va rebre el PAM l'any 2019. A més, la serra del Montsec va ser el segon indret del món en rebre la doble certificació de Reserva i Destinació Turística Starlight l'any 2013, certificació que compta amb l'aval de la UNESCO. També està considerat el millor indret de Catalunya d'observació astronòmica fins al punt que està protegit per llei.

