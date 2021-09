El Prat no s'ampliarà, però la concentració del dia 19 es manté

Ahir a la tarda al govern espanyol va anunciar per sorpresa la suspensió de l'ampliació de l'Aeroport del prat, una decisió amb el suport de la Generalitat. Parlarem de la situació amb la membre de Zero port, Elena Idoate.



-Rebeu amb certa de satisfacció aquesta retirada de l'ampliació de l'aeroport?



Celebrem que s'hagi retirat i que no es dugui a terme aquest projecte, però no estem satisfets del tot, no veiem clar que el projecte sigui retirat, entenem que queda en suspens i que es reprendrà en algun moment.



-Com es pot compensar la pèrdua d'un espai natural com és la Ricarda?



No es compensa, crec que la normativa permet unes afectacions mínimes sobre espais protegits. Tota la pràctica mai funciona, però en aquest cas la invasió de l'espai de 47 hectàrees, és impossible de plantejar, fins i tot a la Ricarda que és una desembocadura d'un riu, per tant, és únic i no es pot reproduir enlloc. Tot això de les compensacions són artificis que mai funcionen.



-De fet la Ricarda és una de les poques coses que ens queda del delta del Llobregat.



El delta ha perdut molts espais naturals a favor de l'aeroport i l'urbanisme i de fet continua perdent, ja que la tercera pista està encaixada entre dues llacunes protegides i per aquest motiu no es pot ampliar. Com impacte ambiental tampoc es pot compensar les emissions de CO?. El creixement de l'Aeroport de 15 milions de passatgers més, es tradueix en un 33% més d'emissions de CO? per metre i això produeix directament un canvi en l'escalfament global del planeta.



-És una mica incoherent que s'estigui lluitant contra el canvi climàtic no deixant entrar a Barcelona els cotxes que tenen certa quantitat de CO? i que per una altra banda vulguin ampliar l'aeroport.



S'estan privilegiant uns sectors econòmics i és una injustícia i un atemptat contra el futur de les generacions.



-La protesta del dia 19 continuen marxa?



Sí, continua en marxa perquè volem la retirada total del projecte i la renúncia de cap ampliació de l'Aeroport del prat. A més a més, volem que es parli dels motius que nosaltres argumentem, què són el canvi climàtic, la protecció del delta i també un canvi en el model social i econòmic de l'economia catalana.