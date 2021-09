El Montsec és un dels millors llocs de l'Europa continental per observar el cel

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) recollirà aquest divendres 10 de setembre el Premi Starlight 2020 en la categoria d'Educació i Difusió de l'Astronomia, atorgat per la Fundació Starlight.

Serà durant la primera edició de la Conferència Internacional d'Astroturisme. El premi suposa un reconeixement a la tasca de divulgació de l'astronomia i el cel fosc i a les condicions d'observació excepcionals amb les quals compta l'Astronòmic.

De fet, la serra del Montsec ja ha estat reconeguda en diverses ocasions com a un espai amb unes condicions d'observació astronòmica excepcionals, tant pels seus condicionants meteorològics com per la baixa afectació de la contaminació lumínica.

Aquest reconeixement se suma a la categoria d'ambaixadors Platí de Cel Fosc de la Unió Astronòmica Internacional que va rebre el PAM l'any 2019. A més, la serra del Montsec va ser el segon indret del món en rebre la doble certificació de Reserva i Destinació Turística Starlight l'any 2013, certificació que compta amb l'aval de la UNESCO. També està considerat el millor indret de Catalunya d'observació astronòmica fins al punt que està protegit per llei.

Els Premis Internacionals Starlight reconeixien aquelles entitats que vetllen i treballen per a la defensa i la difusió de la llum de les estrelles i de l'astronomia.

Durant la cerimònia d'entrega de guardons també es farà una menció d'honor a l'estació de muntanya d'Espot, gestionada per FGC, per les activitats de divulgació del cel nocturn desenvolupades a l'entorn de les seves instal·lacions.

Des del PAM destaquen que gràcies a l'espectacular cel del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, es pot gaudir d'un dels espais de muntanya més ben protegits d'Europa i dels Pirineus en matèria d'astronomia. L'any 2018 el Parc Nacional ja va obtenir el reconeixement internacional com a Destinació Turística i Reserva Starlight.

Un congrés internacional sobre el turisme vinculat a les estrelles

Els Premis Starlight 2020 s'entreguen en el marc de la primera edició de la Conferència Internacional d'Astroturisme, organitzada per la Fundació Starlight a Évora, Portugal, del 8 a l'11 de setembre.

Aquesta cita internacional comptarà amb més d'un centenar de persones vinculades al turisme d'estrelles. Les quatre jornades del congrés estaran dedicades a l'astronomia i es debatran temes com l'astroturisme i el desenvolupament econòmic local, l'educació i la divulgació, així com la protecció del cel nocturn i el patrimoni cultural i científic.

El director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, participarà al congrés i moderarà, el divendres dia 10, la sessió Protecció del cel nocturn: sostenibilitat i mitigació del canvi climàtic, amb ell hem parlar a Herrera a COPE Catalunya (àudio).