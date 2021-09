Avui hem tractat els següents temes:

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) ha reclamat aquest dilluns més personal sanitari per atendre els pacients amb covid persistent que pateixen angoixa i depressió.

La infermera i psicòloga, Gloria Rius, adverteix que "cal dimensionar el nombre de professionals experts en salut mental d’acord amb la població i les necessitats que presenta: calen més psiquiatres, psicòlegs i infermeres en salut mental a l’atenció primària".

Rius apunta que "els especialistes estan col·lapsats i això comporta que alguns pacients acabin optant per anar a l’atenció sanitària privada o altres acabin medicalitzats, quan potser no seria necessari si poguessin accedir a una teràpia".

Rius indica que a les consultes d'atenció primària s'estan trobant més patologia psicològica derivada o agreujada per la situació de pandèmia.

Com cada dimecres tenim el nostre espai del sindicat SAP-FEPOL dels mossos d'Esquadra amb la seva portaveu, Imma viudes.

-El cos de mossos ha acumulat 80.000 hores extres a causa de les botellades.

El podríem batejar com l'autèntic protagonista d'aquest estiu que també ha provocat conductes agressives cap a policies i per això evidentment s'han hagut de destinar molts recursos no només per mossos sinó també per la guàrdia urbana que està fent una gran feina per poder intentar aturar aquestes conductes incíviques que en molts casos s'acaben traduint en agressions directes a policies. S'està perdent el respecte a la policia i sembla que ara no hi ha un final de festa sense acabar a pedrades o cops d'ampolla cap a la policia.

-Ara ve la Mercè amb la incògnita de si passarà el mateix que amb les festes de Gràcia o Sants.

Si enviem el missatge que no hi ha una resposta contundent a aquesta mena d'accions tan institucionalment com en l'àmbit de la seguretat, evidentment serà un descontrol i això també es tradueix en el fet que els veïns i les veïnes de les localitats on està passant aquest tipus d'incidents no poden descansar. Hi ha molta preocupació pels escenaris que pot portar la Mercè, s'haurà de reforçar la seguretat en aquest àmbit i veurem quines accions es realitzen per poder evitar imatges com les que hem estat veient al llarg d'aquest estiu especialment a llocs com a Gràcia o Sants.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado