Impunitat davant els actes violents contra la policia

-El cos de mossos ha acumulat 80.000 hores extres a causa de les botellades.



El podríem batejar com l'autèntic protagonista d'aquest estiu que també ha provocat conductes agressives cap a policies i per això evidentment s'han hagut de destinar molts recursos no només per mossos sinó també per la guàrdia urbana que està fent una gran feina per poder intentar aturar aquestes conductes incíviques que en molts casos s'acaben traduint en agressions directes a policies. S'està perdent el respecte a la policia i sembla que ara no hi ha un final de festa sense acabar a pedrades o cops d'ampolla cap a la policia.



-Ara ve la Mercè amb la incògnita de si passarà el mateix que amb les festes de Gràcia o Sants.



Si enviem el missatge que no hi ha una resposta contundent a aquesta mena d'accions tan institucionalment com en l'àmbit de la seguretat, evidentment serà un descontrol i això també es tradueix en el fet que els veïns i les veïnes de les localitats on està passant aquest tipus d'incidents no poden descansar. Hi ha molta preocupació pels escenaris que pot portar la Mercè, s'haurà de reforçar la seguretat en aquest àmbit i veurem quines accions es realitzen per poder evitar imatges com les que hem estat veient al llarg d'aquest estiu especialment a llocs com a Gràcia o Sants.



-Obrir l'oci nocturn ajudaria?



Hem d'escoltar el que diuen els experts, però nosaltres el que no entenem són les imatges de massificacions als carrers on nosaltres no podem arribar a tot i creiem que haurien de posar sobre la taula les mesures d'obrir a l'oci nocturn d'una manera controlada.



-S'està investigant un tiroteig al barri de la mina de Sant Adrià. Què ha passat?



Ha succeït durant les 9:30 d'aquesta nit i s'ha saldat amb un ferit lleu al braç, que ja ha estat assistit. No és el primer cop que passa en accidents d'aquesta categoria a la mina, en aquest cas va haver-hi una desena de trets i a conseqüència d'aquest tiroteig un home va resultar ferit lleu en un braç. Aquesta situació ens fa replantejar l'escenari que tenim en aquest barri, de fet l'alcaldessa ja ha demanat alguna reunió amb el consell d'interior per poder articular una estratègia.