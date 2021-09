Infermeres de família reclamen més personal de forma urgent

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) ha reclamat aquest dilluns més personal sanitari per atendre els pacients amb covid persistent que pateixen angoixa i depressió.

La infermera i psicòloga, Gloria Rius, adverteix que "cal dimensionar el nombre de professionals experts en salut mental d’acord amb la població i les necessitats que presenta: calen més psiquiatres, psicòlegs i infermeres en salut mental a l’atenció primària".

Rius apunta que "els especialistes estan col·lapsats i això comporta que alguns pacients acabin optant per anar a l’atenció sanitària privada o altres acabin medicalitzats, quan potser no seria necessari si poguessin accedir a una teràpia".

Rius indica que a les consultes d'atenció primària s'estan trobant més patologia psicològica derivada o agreujada per la situació de pandèmia.

Pel que fa als casos de covid persistent, exposa que sovint desemboquen amb trastorns d’angoixa i depressió.

Els principals trastorns per aquest motiu en gent jove són angoixa, depressió, trastorns alimentaris i un increment dels brots psicòtics i conductes autolesives, mentre que entre la gent gran s'observen problemes de socialització, explica la infermera.

Rius també alerta de la cronificació d’alguns processos de dol per les restriccions per la pandèmia, el que "suposa malestar emocional".

La vicepresidenta de l'AIFiCC, Ester Giménez, ha explicat a Herrera a COPE Catalunya que "aquest és un tema enquistat. Aquesta falta de personal no és per culpa de la pandèmia, ja existia molt abans." explica Giménez "La pandèmia ha posat en evidència, una vegada més, que infermeres que es formen a Catalunya se'n van a altres comunitats o a l'estranger per unes clares millors condicions laborals"

Els CAPs són els primers a rebre el cop

La vicepresidenta de l'AIFiCC també ens diu que "La tensió en l'atenció primària puja l'endemà d'iniciar-se una ona de Covid-19. És la primera a rebre el cop i això tensa molt el sistema impedint una atenció de qualitat" conclou.