Avui hem tractat els següents temes:

Un estudio internacional con participación de Vall de Hebrón demuestra que la covid-19 aumenta en un 50% el riesgo de complicaciones durante el embarazo para las madres y los bebés, como parto prematuro, preeclàmpsia (hipertensión arterial durante la gestación) o ingreso en UCI.

En Herrera en COPE Cataluña hemos hablado con el doctor Ferran Moraga-Llop, pediatra y experto en vacunas. "Lo que sí que podemos decir es que no está contraindicado vacunarse y que estaría indicado en personas gestantes que trabajan en primera línea o que tienen enfermedades como diabetes pregestacional, cardiopatía materna, obesidad mórbida, nefropatías, afecciones respiratorias graves, hipertensión arterial o inmunodepresión. En estos casos pueden tener más complicaciones a la hora de contraer la covid durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, y por tanto vacunarse sería lo más adecuado".

Està a punt d'arribar l'època més desitjada de l'any, les vacances. Aquest any ens podem trobar una situació complicada perquè no sabem què fer en família i què no, ja que durant aquest estiu encara estem en una situació pandèmica hi haurem de mantenir els protocols de seguretat, així i tot apunta que serà un estiu molt millor que l'any passat. Parlarem amb el Cesc Poch, director general de l'agència catalana joventut.

-Com és aquest programa social en família?

És un programa molt consolidat, però és cert que amb aquests anys pandèmic ha sigut més difícil. Fa catorze anys que es fa des de l'agència catalana de la joventut gestionem els albergs de la Generalitat que estan adreçats als joves, però també intenten promoure el turisme social i familiar, ja que al lleure i a l'oci és un dret per tothom.