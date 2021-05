¿Es recomendable vacunarte si estás embarazada?

Un estudio internacional con participación de Vall de Hebrón demuestra que la covid-19 aumenta en un 50% el riesgo de complicaciones durante el embarazo para las madres y los bebés, como parto prematuro, preeclàmpsia (hipertensión arterial durante la gestación) o ingreso en UCI.

Es un peligro mayor del que se había constatado al inicio de la pandemia. "Algunos registros apuntaban que había un aumento de ciertas complicaciones y este estudio pone la magnitud", destaca la doctora e investigadora de Vall de Hebrón Nerea Maiz. En el proyecto INTERCOVID, coordinado por la Universidad de Oxford, participan más de 100 investigadores de 43 centros, de 18 países de 4 continentes, y más de 2.100 embarazadas. Los resultados se publican en la revista 'JAMA Pediatrics'

La mayoría de mujeres embarazadas con el coronavirus son asintomáticas, pero las que tienen síntomas de la covid tienen más riesgo de complicaciones. Así lo destaca la jefa de sección de Obstetricia de Vall de Hebrón, la doctora Anna Suy: "Entre un 75% y un 85% de las mujeres embarazadas con la covid-19 son asintomáticas, según los estudios. Pero las que sí que son sintomáticas tienen más riesgo de acabar ingresadas y las que acaban ingresadas tienen más riesgo de acabar a una UCI y de necesitar ventilación mecánica."

Los investigadores también observan un aumento de ingresos a las UCI de las madres. En cambio, en las mujeres embarazadas contagiadas pero asintomáticas, los investigadores han demostrado que el riesgo, tanto para la madre como para el bebé, es similar que el de las mujeres que no tienen el coronavirus.

¿Se deben vacunar las mujeres embarazadas?

En Herrera en COPE Cataluña hemos hablado con el doctor Ferran Moraga-Llop, pediatra y experto en vacunas. "Lo que sí que podemos decir es que no está contraindicado vacunarse y que estaría indicado en personas gestantes que trabajan en primera línea o que tienen enfermedades como diabetes pregestacional, cardiopatía materna, obesidad mórbida, nefropatías, afecciones respiratorias graves, hipertensión arterial o inmunodepresión. En estos casos pueden tener más complicaciones a la hora de contraer la covid durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, y por tanto vacunarse sería lo más adecuado". explica Moraga-Llop y añade que "Hoy, la indicación para vacunarse solo la tendrían las mujeres que tienen muy alto riesgo porque trabajan en primera línea de covid o ellas son de muy mal pronóstico en una enfermedad. Y aun así, tendríamos que valorar el riesgo y el beneficio. No tenemos datos en embarazadas, tenemos que esperar. En teoría el riesgo es muy bajo y es muy probable que acaben siendo seguras en las mujeres embarazadas, pero por ahora no lo sabemos". Concluye el doctor Moraga-Llop.