L'èxit del programa social "vacances en família"

Està a punt d'arribar l'època més desitjada de l'any, les vacances. Aquest any ens podem trobar una situació complicada perquè no sabem què fer en família i què no, ja que durant aquest estiu encara estem en una situació pandèmica hi haurem de mantenir els protocols de seguretat, així i tot apunta que serà un estiu molt millor que l'any passat. Parlarem amb el Cesc Poch, director general de l'agència catalana joventut.

-Com és aquest programa social en família?

És un programa molt consolidat, però és cert que amb aquests anys pandèmic ha sigut més difícil. Fa catorze anys que es fa des de l'agència catalana de la joventut gestionem els albergs de la Generalitat que estan adreçats als joves, però també intenten promoure el turisme social i familiar, ja que al lleure i a l'oci és un dret per tothom. Aquest programa té unes tarifes molt econòmiques obertes a les famílies. Hi ha una inscripció on participen 33 albergs de joventut del territori amb una opció de proximitat on ens garanteixen uns àpats amb productes locals i amb alguna oferta de lleure i oci per conèixer el país amb turisme familiar.

Les tarifes són des de 30 euros i en temporada alta de 33 euros, però per als infants és la meitat del preu i de 0-3 anys és gratuït. Les famílies que vinguin amb tres generacions, és a dir, amb els avis i que ho puguin demostrar amb documentació, tenen una tarifa especial.

És un programa bastant exitós, normalment fèiem dues tongades una de març a agost i l'altra del setembre febrer, però aquest any amb la situació pandèmica només farem el sorteig d'una fase d'inscripció. Aquest any tot serà diferent, però normalment ho faríem 7.000 places i s'apuntaven 11.000 famílies.

Les famílies que estan interessades fan una preinscripció fins al dia 25 de Maig a través de la pàgina xanascat.cat i el dia 27 de maig es realitza el sorteig on s'atorguen les places definitives.

Aquest any incorporem dos albergs a les terres de l'Ebre, una zona molt maca amb un entorn ideal per passar el cap de setmana.

-Quant de temps està una família a l'alberg?

Comença el divendres abans de sopar i s'acaba el diumenge després de dinar. A l'estiu hi ha estades més llargues i en els ponts també.