Segurament molts de vosaltres no heu sentit mai a parlar de les escoles de segona oportunitat, són unes grans desconegudes per al gran públic. Parlarem amb la Begonya Gasch, directora de la fundació el Llindar i vicepresidenta de les xarxes espanyoles d'escoles de segona oportunitat.

-Què és una escola de segona oportunitat?

La definició és difícil, és una escola, però podríem dir què és una resposta davant de l'abandonament escolar prematur tan elevat que hi ha al nostre país. La segona oportunitat seria per al mateix sistema educatiu i perquè l'administració pugui fer una altra oferta informativa on aquests joves puguin encaixar. D'alguna manera nosaltres pensem que el sistema educatiu fracassa i centrifuga adolescents i joves i ells acaben abandonant després de tot un procés què anomenem com de desafecció de l'aprenentatge i de la vida acadèmica.

En Herrera en COPE Catalunya hemos hablado con Joaquim Boadas, secretario general de Fecasarm, y nos explica queq "se han cumplido los pronósticos y que la última madrugada ha imperado el caos y el descontrol con 'botellón' y fiestas ilegales".

Ante esto, ha defendido que "hay que ampliar la oferta nocturna legal" y ha asegurado que si no se hace "estos episodios se repetirán". Fecasarm se reunirá este lunes con el teniente de alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, para pedir al consistorio su apoyo para hacer una prueba piloto con 4.000 personas a once de locales de ocio barceloneses el 21 de mayo.

Albert Batlle se ha mostrado favorable a la reapertura ordenada del ocio nocturno. Ha declarado que "encontrar espacios de descompresión" es positivo. "Lo que no lo son las imágenes del fin de semana", ha indicado Batlle.