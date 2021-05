Com és L'escola de la segona oportunitat?

Segurament molts de vosaltres no heu sentit mai a parlar de les escoles de segona oportunitat, són unes grans desconegudes per al gran públic. Parlarem amb la Begonya Gasch, directora de la fundació el Llindar i vicepresidenta de les xarxes espanyoles d'escoles de segona oportunitat.

-Què és una escola de segona oportunitat?

La definició és difícil, és una escola, però podríem dir què és una resposta davant de l'abandonament escolar prematur tan elevat que hi ha al nostre país. La segona oportunitat seria per al mateix sistema educatiu i perquè l'administració pugui fer una altra oferta informativa on aquests joves puguin encaixar. D'alguna manera nosaltres pensem que el sistema educatiu fracassa i centrifuga adolescents i joves i ells acaben abandonant després de tot un procés què anomenem com de desafecció de l'aprenentatge i de la vida acadèmica.

-Com funcionen aquestes escoles de segona oportunitat?

D'entrada funcionen amb un grau d'hospitalitat molt important i sobretot d'acollida. Els joves i adolescents que venen tenen la possibilitat de construir itineraris personalitzats i molt flexibles per poder fer una formació en un determinat sector professional i després poden incorporar-se en el món laboral o continuar la seva formació com per exemple amb els cicles de grau mitjà.

Quan arriben a les nostres escoles seria com recuperar o reconnectar amb el desig d'aprendre i que sàpiguen que poden fer coses i trobar el seu lloc en el món. Aquest procés de desafecció produeix moltes ferides durant molts anys, ja que han estat en un lloc en el qual no han acabat de trobar-se, ni de respondre els seus interessos.

-Què passa en el nostre sistema educatiu on el percentatge abandonament escolar és tan elevat?

Per una part ha millorat, els joves surten amb millors competències per seguir formant-se i també han millorat el sistema implementant alguns programes que ho redueixen, però insisteixo que això no vol dir que els joves surtin millors preparats per continuar formant-se. Creiem que hi ha un altre repunt de l'abandonament escolar prematur per les circumstàncies que estem vivint. Així i tot continuem sent dels més elevats de la Unió Europea, per tant tenim un problema molt greu al nostre país, per això creiem que les escoles de segona oportunitat són una resposta, on estem obtenint un 65% d'èxit i un 15% que s'incorpora al mercat laboral.

L'abandonament escolar que estem patint creiem que és un fenomen complex i sistèmic, molt burocràtic i poc flexible. El sistema que tenim, busca que els alumnes s'adaptin al seu sistema i no a l'inrevés.