Las últimas informaciones sobre algunas vacunas contra la COVID-19 y las decisiones adoptadas por algunos estados y autoridades para limitar su inoculación a ciertos grupos de edad han derivado en una desconfianza de estas terapias, lo que ha reducido de forma notable el ritmo de vacunación.

Según el último barómetro del CIS, en torno el 6,5 % de la sociedad española no está dispuesta a vacunarse cuando llegue su turno y el 5 % aún tiene dudas sobre estas terapias o no ha decidido si lo hará, un porcentaje que se ha ido incrementando estos días debido a las últimas noticias.

De hecho, tras las informaciones publicadas por la Agencia Europea del Medicamento con respecto a la infrecuente vinculación de una vacuna contra la COVID-19 con una posible trombosis, se ha multiplicado el número de personas que no han acudido a su cita para vacunarse o que directamente han rechazado la vacuna de forma explícita motivados por las dudas planteadas y los posibles riesgos que tiene.

Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, los datos detallan que el rechazo de la vacuna ha pasado del 3 %, a finales del mes de marzo, a más del 60 % debido a las últimas informaciones y decisiones sobre los grupos de edad a mediados de abril.

David Bustamante està de celebració. Han passat més de vint anys des que la cantant va participar en la primera edició d'"Operación Triunfo" i va guanyar fama. Ara, l'artista de trenta-nou anys ha decidit celebrar els seus vint anys en la música llançant un nou disc: "Veinte años, un destino", en el qual trobarem una nova versió dels seus majors èxits. Parlarem amb ell per saber tots els detalls d'aquest projecte tan especial.

-Felicitats per aquests vint anys de carrera musical.

<< Sóc molt afortunat d'haver pogut realitzar aquest somni i tinc la sort que hi ha molta gent darrera recolzant-me i donant-me afecte en cada projecte.>>

-En aquest nou projecte hi ha col·laboracions de luxe.

<< Sí, Antonio Orozco, Pastora Soler o Pablo López han volgut acompanyar-me des del primer moment i a més a més són amics i artistes als quals admiro moltíssim. En aquest nou disc "Veinte años, un destino" he recollit tots els meus èxits i els he vestit amb un vestit de gala, hem fet una versió diferent i les he tornat a cantar.>