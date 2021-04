Bustamante fa 20 anys amb "Veinte años y un destino"

David Bustamante està de celebració. Han passat més de vint anys des que la cantant va participar en la primera edició d'"Operación Triunfo" i va guanyar fama. Ara, l'artista de trenta-nou anys ha decidit celebrar els seus vint anys en la música llançant un nou disc: "Veinte años, un destino", en el qual trobarem una nova versió dels seus majors èxits. Parlarem amb ell per saber tots els detalls d'aquest projecte tan especial.



-Felicitats per aquests vint anys de carrera musical.

<< Sóc molt afortunat d'haver pogut realitzar aquest somni i tinc la sort que hi ha molta gent darrera recolzant-me i donant-me afecte en cada projecte.>>

-En aquest nou projecte hi ha col·laboracions de luxe.

<< Sí, Antonio Orozco, Pastora Soler o Pablo López han volgut acompanyar-me des del primer moment i a més a més són amics i artistes als quals admiro moltíssim. En aquest nou disc "Veinte años, un destino" he recollit tots els meus èxits i els he vestit amb un vestit de gala, hem fet una versió diferent i les he tornat a cantar.>

-Que destacaries d'aquests 20 anys?

<< El fet de tornar-me a escoltar en els primers àlbums, ha estat un viatge en el temps molt heavy, en algunes cançons em venien records, fins i tot olors d'estudis de gravació.>>

-Quan et veus anys enrere que et crida l'atenció?

<< Que era un noi molt jove i amb moltes ganes i sobretot estimació per la música.>>

-Quines cançons trobarem i en quin ordre?

<< Cançons de casi totes les meves produccions com per exemple "El aire que me das" , "Cobarde" O "Contracorriente". La veritat és que estan tots els èxits Però d'una manera molt diferent, les tornaran a redescobrir.>>