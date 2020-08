Avui, a Herrera a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Hi ha manca de protocols per a tests PCR a l'atenció primaria?

El 18% de l'activitat de l'atenció primària el juliol va ser relacionada amb la covid-19. L'activitat als centres d'atenció primària (CAP) ha incrementat entre el 2%i el 5% en els mesos de juny i juliol respecte a l'any passat.

L'activitat de proves diagnòstiques, consultes externes i operacions es va recuperant però es troba per sota de la de l'any passat, mentre que als hospitals, el nombre de pacients ingressats amb coronavirus ha augmentat en l'última setmana -618, 107 a l'UCI el 29 de juliol; 776, 128 crítics el 4 d'agost, segons dades del CatSalut-. Les urgències hospitalàries continuen per sota dels nivells del 2019.

Els CAP han estat la primera línia dels rebrots de coronavirus de les darreres setmanes, sobretot perquè han afectat persones més joves i els casos solen ser més lleus.

Durant la primera fase de la pandèmia, entre l'1 i el 31 de març, el 6% dels pacients tenien entre 10 i 29 anys, mentre que ara -dades de l'1 al 23 de juliol-, representen el 26%. En aquesta fase de la pandèmia, s'està arribant a més persones contagiades, mentre que a l'inici l'atenció es va haver de centrar en els pacients més greus.

Els CAP han alertat en les darreres setmanes que es troben saturats perquè, a més de la covid-19, han de recuperar l'altra activitat, com l'atenció als pacients amb malalties cròniques o amb patologies que han debutat en els darrers mesos, amb una part dels professionals de vacances.

-Els professionals demanen que la proposició de llei de contenció de rendes de lloguer sigui consensuada

Davant la notícia que el president de la Generalitat dóna suport a la proposició de llei de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, presentada fa uns dies en el Parlament i actualment pendent de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries, així com que el president té previst reunir-se amb els representants del Sindicat de Llogateres, el professionals del sector reclamen novament que una normativa d'aquesta transcendència en matèria d'habitatge, que pot afectar milers de llars i famílies de Catalunya, tant a inquilins com propietaris, sigui treballada i consensuada amb tots els representants del sector immobiliari.

"Els professionals del sector coneixem de primera mà la realitat de la problemàtica de l'habitatge, tant per part del propietari com de l'arrendatari. Per això sorprèn que, durant el període de redacció d'aquesta proposta legislativa, des de la Conselleria de Justícia en cap moment se'ns hagi informat ni consultat el nostre judici com a experts en la matèria." explica Ramón Riera, president de FIABCI