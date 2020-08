Hi ha manca de protocols per a tests PCR a l'atenció primaria?

El 18% de l'activitat de l'atenció primària el juliol va ser relacionada amb la covid-19. L'activitat als centres d'atenció primària (CAP) ha incrementat entre el 2%i el 5% en els mesos de juny i juliol respecte a l'any passat.

L'activitat de proves diagnòstiques, consultes externes i operacions es va recuperant però es troba per sota de la de l'any passat, mentre que als hospitals, el nombre de pacients ingressats amb coronavirus ha augmentat en l'última setmana -618, 107 a l'UCI el 29 de juliol; 776, 128 crítics el 4 d'agost, segons dades del CatSalut-. Les urgències hospitalàries continuen per sota dels nivells del 2019.

Els CAP han estat la primera línia dels rebrots de coronavirus de les darreres setmanes, sobretot perquè han afectat persones més joves i els casos solen ser més lleus.

Durant la primera fase de la pandèmia, entre l'1 i el 31 de març, el 6% dels pacients tenien entre 10 i 29 anys, mentre que ara -dades de l'1 al 23 de juliol-, representen el 26%. En aquesta fase de la pandèmia, s'està arribant a més persones contagiades, mentre que a l'inici l'atenció es va haver de centrar en els pacients més greus.

Els CAP han alertat en les darreres setmanes que es troben saturats perquè, a més de la covid-19, han de recuperar l'altra activitat, com l'atenció als pacients amb malalties cròniques o amb patologies que han debutat en els darrers mesos, amb una part dels professionals de vacances.

El CatSalut vol reforçar la primària en els propers mesos, sobretot de cara a la tardor, amb perfils de l'àmbit de la psicologia, treball social o la nutrició. De moment no s'han donat a conèixer xifres concretes d'aquests professionals de reforç, perquè estan treballant per quantificar-ne les necessitats i fins on poden arribar.

1.196 'gestors covid', la meitat noves contractacions

En aquests moments hi ha 1.196 gestors covid-19, entre noves contractacions (568) i altres professionals que n'han assumit tasques, ha indicat Comella. Segons dades corresponents el 5 d'agost, els gestors covid-19 van atendre prop de 3.000 casos i van identificar-ne més de 8.000 contactes estretes. En 15 dies, els responsables sanitaris preveuen arribar a 41.200 contactes de més de 14.000 casos.

Els hospitals més enllà de la covid-19

Als hospitals, les urgències van caure sobretot a l'abril (unes 166.000 visites). La majoria eren per covid-19 i les altres malalties "pràcticament van desaparèixer" de les urgències. Aquesta activitat s'ha anat recuperant però continua sent inferior a la de l'any passat (332.000 el juliol d'aquest any; unes 440.000 el 2019).