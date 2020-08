Els professionals demanen que la proposició de llei de contenció de rendes de lloguer sigui consensuada

Davant la notícia que el president de la Generalitat dóna suport a la proposició de llei de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, presentada fa uns dies en el Parlament i actualment pendent de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries, així com que el president té previst reunir-se amb els representants del Sindicat de Llogateres, el professionals del sector reclamen novament que una normativa d'aquesta transcendència en matèria d'habitatge, que pot afectar milers de llars i famílies de Catalunya, tant a inquilins com propietaris, sigui treballada i consensuada amb tots els representants del sector immobiliari.

"Els professionals del sector coneixem de primera mà la realitat de la problemàtica de l'habitatge, tant per part del propietari com de l'arrendatari. Per això sorprèn que, durant el període de redacció d'aquesta proposta legislativa, des de la Conselleria de Justícia en cap moment se'ns hagi informat ni consultat el nostre judici com a experts en la matèria." explica Ramón Riera, president de FIABCI

"Sempre hem defensat la necessitat d'una intervenció pública que permeti i faciliti el dret a l'accés d'un habitatge digne per a tota la població, especialment la més vulnerable, però aquesta problemàtica s'ha d'enfocar de fons en la seva integritat, amb coneixement de quin és la realitat del parc d'habitatges de lloguer i amb mesures que donin estabilitat a l'inquilí i seguretat al propietari". explica Riera "aquesta llei amaga una política d'habitatge nefaste per part de la Generalitat i vol carregar ara la responsabilitat al sector"

Riera ens diu "És una intromisió intolerable en el sector privat per part de les administracions públiques, a més de ser una decisió precipitada i ineficient, provocarà l'efecte contrari, que molts propietaris no vulguin llogar i per tant, hi haurà menys oferta i disponibilitat de pisos de lloguer, i davant la pèrdua de rendibilitat no es reinvertirà en la millora de l'habitatge, la qual cosa provocarà una deterioració del parc privat d'habitatges".