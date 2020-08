Avui, a Herrera a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-El sindicat SAP-FEPOL denuncia la situació límit a l’àrea de detinguts de Les Corts de Barcelona

SAP-FEPOL ha denunciat públicament la situació dels agents que es troben destinats a l’àrea de custòdia de Les Corts. Degut a la quantitat d’agents que es troben de baixa per haver estat en contacte amb positius per la Covid-19, unit al fet que alguns agents han

estat traslladats a altres destins sense haver sigut reemplaçats, ha convertit l’àrea on es traslladen els detinguts de Barcelona en una autèntica olla de pressió per a la seguretat i la salut dels agents.

Hi ha escamots on han arribat a donar servei a més de 70 detinguts quan a l’àrea només hi havia 3 agents i un comanament treballant. I tot això, sense metge ni infermera disponibles en tota l’àrea. Això provoca una sobreexposició als agents inacceptable i perillosa.

"És, sense cap dubte, el servei amb més penositat de tota la regió de Barcelona", afirma Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra.

-Primeres passes legals per facilitar a les famílies la contractació de treballadores de la llar

Des d'aquest dilluns es pot demanar l'ajuda per contractar una persona cuidadora de la llar. Són gairebé 2.700 euros que podrà rebre qualsevol particular que li faci un contracte d'un any a la persona que cuida un familiar.

La mesura, en què el govern destina 1,4 milions d'euros, vol afavorir la regularització de gairebé 1.000 dones que treballen sense papers.

La condició per a l'ajuda màxima, és fer-li un contracte d'un any de 40 hores setmanals pel Salari Mínim Interprofessional o superior. També es pot contractar per més de 30 hores sumant contractes parcials de més de 10 hores.