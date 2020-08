Primeres passes legals per facilitar a les famílies la contractació de treballadores de la llar

Des d'aquest dilluns es pot demanar l'ajuda per contractar una persona cuidadora de la llar. Són gairebé 2.700 euros que podrà rebre qualsevol particular que li faci un contracte d'un any a la persona que cuida un familiar.

La mesura, en què el govern destina 1,4 milions d'euros, vol afavorir la regularització de gairebé 1.000 dones que treballen sense papers.

La condició per a l'ajuda màxima, és fer-li un contracte d'un any de 40 hores setmanals pel Salari Mínim Interprofessional o superior. També es pot contractar per més de 30 hores sumant contractes parcials de més de 10 hores.

Per poder demanar l'ajuda, la persona que contracta ha de tenir uns ingressos bruts anuals determinats per a la unitat familiar depenent del nombre de membres de la unitat familiar. Van dels 19.000 als 277.000 euros i es poden consultar en la documentació del Departament de Treball.

També hi ha requisits per a la persona contractada: ha de fer dos anys que no estigui donada d'alta a la Seguretat Social. I en cas de no tenir residència legal, el que marca la Llei d'Estrangeria, tres anys empadronada a Espanya.

"Et puc contractar, però no et puc pagar la Seguretat Social" és una de les frases més entides fins ara per les treballadores.

Aquests 2.685 euros compensen el cost de la Seguretat Social durant 12 mesos. Aquesta despesa és la que moltes llars repeteixen a l'hora de no fer un contracte.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el Pedro Moreno, un dels portaveus de la xarxa de treball de la llar just, per sentir la opinió del sector sobre aquesta iniciativa pionera. (audio).