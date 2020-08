El sindicat SAP-FEPOL denuncia la situació límit a l’àrea de detinguts de Les Corts de Barcelona

SAP-FEPOL ha denunciat públicament la situació dels agents que es troben destinats a l’àrea de custòdia de Les Corts. Degut a la quantitat d’agents que es troben de baixa per haver estat en contacte amb positius per la Covid-19, unit al fet que alguns agents han

estat traslladats a altres destins sense haver sigut reemplaçats, ha convertit l’àrea on es traslladen els detinguts de Barcelona en una autèntica olla de pressió per a la seguretat i la salut dels agents.



A causa de la finalització del confinament i l’actual augment delinqüencial, les xifres de detinguts han tornat a normalitzar-se a la ciutat, sense que s’hagin pres mesures contundents per donar un servei de qualitat i amb seguretat pels agents, que es troben en exposició constant.



Hi ha escamots on han arribat a donar servei a més de 70 detinguts quan a l’àrea només hi havia 3 agents i un comanament treballant. I tot això, sense metge ni infermera disponibles en tota l’àrea. Això provoca una sobreexposició als agents inacceptable i perillosa.

"És, sense cap dubte, el servei amb més penositat de tota la regió de Barcelona", afirma Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra.



Si bé és cert que s’ha intentat millorar el problema amb el dispositiu Equalis, destinat a moure a agents de les comissaries i traslladar-los a l’àrea de custòdia quan es necessita de manera puntual, la mesura fins ara no s’ha mostrat efectiva, i treu a agents del carrer

provocant un problema diferent del que es pretén evitar.

En alguns casos, alguna comissaria s’ha quedat sense efectius per adreçar-se a cobrir l’àrea de custòdia, situació que la ciutat de Barcelona tampoc es pot permetre.