Espai dels mossos d'esquadra. Carnets de conduir falsos

Com cada dimecres tenim el nostre espai Mossos d'Esquadra amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'Esquadra.

-S'ha fet una macro operació contra una xarxa de falsificadors de carnets de conduir.

Ha estat un dispositiu conjunt entre mossos d'Esquadra i Policia Nacional. Hem de donar l'enhorabona per aquest dispositiu Titanic on la previsió era de detenir a unes sis-centes persones. Quan nosaltres teníem noció de la notícia ja s'havien detingut com a mínim una tercera part, però hi haurà més detencions, en aquest cas hi havia diverses persones implicades entre elles un informàtic de la direcció general de trànsit a Girona, però encara hi ha molta gent que està pendent de detenir, entre ells els compradors i compradores d'aquests carnets.

-La compra d'aquests carnets oscil·lava entre els 4.000 i 10.000 €?

El problema que tenim ara és que encara hi ha gent que està circulant amb aquest carnet fals i això és un perill per la seguretat viària, però temps al temps perquè acabaran detinguts.

-El món digital ens facilita la vida, però també comporta altres problemes, com per exemple treure'ns els diners. Parlem de l'estafa Bizum i que ha estat alertada per la Policia Nacional.

Malauradament cada setmana, hem d'alertar d'una nova estafa i qui s'encarrega de donar és la Policia Nacional. Per qui no ho sàpiga, Bizum és una aplicació que tenen les principals entitats bancàries i que permet tant enviar diners com rebre'n. A causa de la situació de la pandèmia els ciberdelinqüents han buscat una altra manera de delinquir, en aquest cas s'han detectat dos tipus d'estafes diferents, una d'elles era en el moment de fer la compra-venda d'un cotxe i l'estafador el que feia era demanar al venedor si li podia fer la reserva mitjançant una transferència per Bizum, però el que feia l'estafador era una sol·licitud de diners i el que enviava els diners era el mateix venedor. L'altra estafa és que truquen en nom de diverses companyies telefòniques i el que fan és prometre un descompte en la factura i el que es demana és la confirmació del compte o targeta bancària i això és el que necessiten per generar un compte Bizum. Llavors el que fan és fer-li creure que rebran un pin per confirmar l'oferta i al final és la clau amb la qual es realitzen les transferències.